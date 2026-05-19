سوريا.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط أراضٍ زراعية بالقنيطرة

ليث الجنيدي / الأناضول

قصف الجيش الإسرائيلي بـ3 قذائف مدفعية، الثلاثاء، محيط أراض زراعية في قرية طرنجة بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في اعتداء جديد على سيادة البلد العربي.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط الأراضي الزراعية في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بثلاث قذائف مدفعية".

ولم يعرف على الفور نتائج القصف، كما لم تعلق السلطات السورية على الحادثة حتى الساعة 8:40 ت.غ.

وبشكل يومي، ينتهك الجيش الإسرائيلي سيادة سوريا لا سيما في الجنوب، عبر القصف وتوغلات يتخللها نصب حواجز ،وتفتيش المارة، ومداهمة منازل، واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

تلك الانتهاكات تأتي رغم تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس السوري أحمد الشرع للأناضول، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، بينما أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.