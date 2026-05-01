سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط سد المنطرة بريف القنيطرة لم تُعرف على الفور نتائج القصف، وفق ما أوردته قناة الإخبارية السورية..

ليث الجنيدي / الأناضول

أطلق الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 5 قذائف هاون باتجاه أطراف سد المنطرة الواقع في ريف محافظة القنيطرة السورية جنوب غربي البلاد.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" (رسمية)، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف سد المنطرة بريف القنيطرة الأوسط بـ 5 قذائف هاون"، دون معرفة نتائج القصف.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، بحسب ما تؤكد السلطات في دمشق.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا بشكل شبه يومي، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.