31 مصابا غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، فيما لا تزال 5 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وفق وزارة الصحة..

سوريا.. قتيل و36 مصابا في الحصيلة النهائية لتفجيري دمشق 31 مصابا غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، فيما لا تزال 5 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وفق وزارة الصحة..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

قالت وزارة الصحة السورية إن الحصيلة النهائية للتفجيرين اللذين وقعا قرب مبنى وزارة السياحة في العاصمة دمشق بلغت قتيلًا واحدًا و36 مصابًا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المكتب الصحفي في الوزارة، مساء الثلاثاء، أن الحصيلة النهائية للتفجيرين في دمشق بلغت قتيلًا واحدًا و36 مصابًا.

وأوضح المكتب أن 31 مصابًا كانت إصاباتهم طفيفة، وغادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، فيما لا تزال 5 حالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، الثلاثاء، إصابة 18 شخصًا، بينهم 4 من عناصر الشرطة، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع قرب مبنى وزارة السياحة في دمشق.

وتزامن التفجيران مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، وهي الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ نحو 18 عامًا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين حتى الآن، فيما تواصل السلطات السورية جهودها لتعزيز الأمن منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).