سوريا.. قتيلان من "المتمردين" في تصدّي الأمن لهجوم بالسويداء قناة "الإخبارية السورية" قالت إن مجموعات خارجة على القانون استخدمت بالهجوم رشاشات ثقيلة

إسطنبول/ ليث الجنيدي / الأناضول

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، الجمعة، بمقتل عنصرين وإصابة نحو 16 آخرين من أفراد "العصابات المتمردة" في محافظة السويداء جنوبي البلاد، خلال تصدي قوى الأمن الداخلي لمحاولتهم التقدم على محور تل حديد.

ونقلت القناة الرسمية، عن مصدر محلي لم تسمه، قوله: "قتيلان ونحو 16 مصابا من عناصر العصابات المتمردة في السويداء، خلال محاولتهم الاعتداء على نقاط قوى الأمن الداخلي في محور تل حديد بالريف الغربي".

وفجر الجمعة، نقلت القناة عن مصادر أمنية لم تسمها، قولها إن مجموعات خارجة على القانون استهدفت برشاشات ثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي في المحافظة.

يأتي ذلك في سياق توترات أمنية تشهدها بعض مناطق السويداء جنوبي سوريا، حيث تكررت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف لنقاط ودوريات الأجهزة الأمنية من قبل مجموعات مسلحة.

وتشهد السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو/ تموز 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.