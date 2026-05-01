سوريا.. فرض طوق أمني بقرية في حلب عقب بلاغ عن مقبرة جماعية الأمن السوري فرض طوقا حول بئر في قرية مزرعة الراهب بريف محافظة حلب..

ليث الجنيدي / الأناضول

فرضت قوات الأمن السوري، الجمعة، طوقا أمنيا حول بئر في قرية مزرعة الراهب بريف محافظة حلب شمالي البلاد، عقب تلقي بلاغ عن وجود مقبرة جماعية في الموقع.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" (رسمية)، بأن "قوات الأمن الداخلي تفرض طوقا أمنيا حول بئر في قرية مزرعة الراهب بريف حلب".

وأشارت القناة أن تلك الخطوة جاءت "عقب تلقي بلاغ بوجود مقبرة جماعية، تمهيدا لبدء أعمال الهيئة الوطنية للمفقودين في البحث والتحري عن الأدلة، لتقديمها إلى الجهات المختصة".

وعقب الإطاحة بنظام البعث بسوريا في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، اكتشفت مقابر جماعية ضمن عمليات بحث وتمشيط في عدة مناطق في البلاد، ما يسلط الضوء على حجم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبها النظام المخلوع.

وعلى مدار 14 عاما (2011- 2024)، ارتكب نظام الأسد انتهاكات ضد المدنيين، ودفن جثثا في مقابر جماعية، بينما أحرق بعضها، في محاولة لإخفاء الأدلة التي يمكن أن تسوقه إلى المحاكم.