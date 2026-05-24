سوريا.. صدور نتائج انتخابات البرلمان بالحسكة وعين العرب

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، الأحد، نتائج الاقتراع في دوائر بمحافظة الحسكة (شمال شرق)، ومنطقة عين العرب بريف محافظة حلب (شمال).

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة، قوله: فوز كل من: فرهاد أنور شاهين، وشواخ إبراهيم العساف، في عين العرب.

فيما فاز بمدينة الحسكة كل من إبراهيم مصطفى العلي، وعمر عيسى هايس، وفصلة خضر يوسف، بينما فاز بمدينة القامشلي بريف الحسكة كيم حسين إبراهيم، ورضوان عثمان عيسو، بالإضافة إلى عبد الحليم خضر العلي، ومحمود ماضي العلي.

وفي تصريح سابق للوكالة السورية، قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، إن نسبة التصويت وصلت إلى 75 بالمئة بالقامشلي، و92 بالمئة في مدينة الحسكة، بينما ‏وصلت إلى 95 بالمئة في عين العرب.

وصباح الأحد، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لانتخاب أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، في دوائر بمحافظتي الحسكة وحلب، واستمرت إلى الساعة 12 ظهرا (10:00 ت.غ)، بعد إرجائها إثر تحديات أمنية ميدانية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أُجريت أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد 24 عاما في الحكم.

وأعلنت لجنة الانتخابات في أغسطس/ آب 2025 تأجيل الاقتراع بمحافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب "التحديات الأمنية".

وفي مارس/ آذار الماضي، أجريت انتخابات محافظات الرقة، وفاز 4 مرشحين بعد تسجيل نسبة مشاركة تجاوزت 90 بالمئة.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاما إضافيا.

ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.