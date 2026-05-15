سوريا.. حصرية سفيرا لدى كندا ورسلان حاكما للبنك المركزي بعد أن شغل حصرية لأكثر من عام منصب حاكم المصرف المركزي السوري..

عبد السلام فايز / الأناضول

أعلنت السلطات السورية، الجمعة، تعيين محمد رسلان حاكما جديدا للمصرف المركزي، خلفا لعبد القادر حصرية الذي تم تعيينه سفيرا لدمشق لدى كندا، بعد أن شغل منصبه السابق لأكثر من عام.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية السورية لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": "تعيين عبد القادر حصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا، وفق الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة".

وأفادت بأن هذا التعيين يأتي "في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة".

وأنه يأتي "تقديرا لجهود حصرية الوطنية والمهنية الناجحة خلال الفترة الماضية في عمله ضمن الحكومة السورية، وما قدّمه من إسهامات فاعلة في دعم مسارات العمل المؤسسي، وتعزيز الأداء في مختلف الملفات التي أوكلت إليه".

وشغل حصرية منذ أبريل/ نيسان 2025، منصب محافظ البنك المركزي السوري بمرسوم من الرئيس أحمد الشرع.

وشهدت البلاد خلال هذه المدة عدة تغييرات جوهرية، أبرزها استبدال العملة القديمة التي طبعت على بعض أوراقها صورتا الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000- 2024)، ووالده حافظ (1971- 2000).

وتتميز العملة الجديدة التي يتم تداولها حاليا بحذف صفرين من العملة القديمة، وعدم وجود أي صور شخصية عليها، بل تم استبدال ذلك بصور لخيرات سوريا كالزيتون والقمح.

ولاحقا، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الشرع "أصدر المرسوم رقم 99 لعام 2026، القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الرحيم رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي".

ووفق وسائل إعلام سورية، فإن رسلان حاصل على الجنسية الألمانية بعد أن لجأ إلى البلد الأوروبي هربا من ملاحقة أجهزة أمن النظام المخلوع، قبل أن يعود إلى بلاده بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.