سوريا.. حركة نشطة بأسواق الأضاحي في دمشق قبيل العيد الباعة يأملون تحقيق مبيعات أكبر في يوم الوقفة الموافق غدا الثلاثاء..

دمشق / الأناضول

تشهد أسواق الماشية في العاصمة السورية دمشق زيادة في النشاط والحركة مع تدفق الزبائن الراغبين في شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ويتوافد مربو الماشية من مختلف مناطق البلاد منذ أيام إلى أسواق المواشي المقامة في منطقة الغوطة الشرقية بريف محافظة دمشق لبيع أضاحيهم.

كما يتوافد الراغبون بشراء أضحية العيد إلى هذه الأسواق قبل أقل من يومين على حلول العيد الموافق الأربعاء المقبل.

وفي الوقت الذي قام فيه بعض الزبائن بشراء الأضاحي ومغادرة السوق، اكتفى آخرون بالتجول فيه تفاديا للأسعار الحالية وتفاؤلا باحتمالية انخفاضها في الساعات القادمة.

وفي تصريح للأناضول، قال مصطفى ورد، الذي جاء لبيع مواشيه، أن الازدحام في السوق قد تزايد مع اقتراب العيد.

وأشار ورد إلى أن المواطنين يفضلون في هذا العيد شراء الأضاحي من الأغنام والمواشي الصغيرة بشكل أكبر.

وأفاد بأن المبيعات لم تكن بالمستوى الذي يأملونه، فيما أعرب عن أمله بتحقيق مبيعات أكبر في يوم الوقفة (عشية العيد) غدا الثلاثاء.

