سوريا.. توقيف مطلوب بارز متورط باعتقال وتغييب قسري لمواطنين في درعا وزارة الداخلية أعلنت القبض على المدعو رأفت أنور العامودي والذي عمل زمن النظام المخلوع لصالح ميليشيا اللجان الشعبية

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، القبض على مطلوب بارز متورط باعتقال وتغييب قسري لمواطنين بمحافظة درعا جنوبي البلاد، خلال عمله لصالح النظام المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، أوقفت المدعو رأفت أنور العامودي أحد أبرز المطلوبين لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد في محافظة درعا".

وأضافت: "تشير التحقيقات الأولية إلى تورط الموقوف في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عدداً من أبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية".

وبيّنت سجلات التحقيق أنه "عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق، العميد وفيق الناصر، كما نشط تحت إشراف المساعد أسامة أبو جعفر"، وفق البيان.

وتابعت الداخلية السورية: "أظهرت الأدلة تعاونه الوثيق مع فرع المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب؛ حيث تمثل دوره في تسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية، ثم ابتزاز ذويهم ماليا عبر التفاوض معهم مقابل مبالغ طائلة لقاء وعود كاذبة بالإفراج عنهم".

وأوضحت أن "الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها مع المقبوض عليه لكشف كامل ملابسات القضية، تمهيدا لتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه القانوني".

وتعمل السلطات السورية منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على ملاحقة مسؤولين وعناصر من النظام السابق متهمين بالتورط في انتهاكات ارتكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.



