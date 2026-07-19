وفق ما نقلته وكالة الأنباء عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني...

سوريا.. توقيف لواء طيار متهم بالضلوع في غارات نظام الأسد ضد مدنيين وفق ما نقلته وكالة الأنباء عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني...

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول



أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب السورية، العقيد محمد عبد الغني، الأحد، القبض على اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، المطلوب بتهمة الضلوع في تنفيذ غارات جوية استهدفت مدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن عبد الغني قوله إن قوات الأمن ألقت القبض على "اللواء الطيار عبد الرزاق إبراهيم المر، أحد المتورطين في استهداف أهلنا بالغارات الجوية على مدى سنوات".

ولم يورد المسؤول الأمني تفاصيل بشأن مكان أو ظروف العملية التي قادت إلى توقيف الضابط المطلوب.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة بين عامي 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكنت فصائل الثورة السورية من دخول العاصمة دمشق، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000–2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971–2000).

ويرى سوريون أن سقوط النظام شكّل نهاية حقبة طويلة من القمع، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة 14 عاما.