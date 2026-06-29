بعد يوم من قصف وتوغلات إسرائيلية في المحافظة وسط تصاعد الاعتداءات جنوبي سوريا..

سوريا.. توغّل إسرائيلي في ريف درعا وإطلاق نار على منازل مدنيين بعد يوم من قصف وتوغلات إسرائيلية في المحافظة وسط تصاعد الاعتداءات جنوبي سوريا..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

توغلت قوة إسرائيلية، مساء الاثنين، في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا، وأطلقت النار باتجاه منازل مدنيين، في أحدث تصعيد تشهده المنطقة الحدودية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت في سرية الهاون بقرية معرية في ريف درعا الغربي، وأطلقت النار باتجاه منازل المدنيين".

ولم تذكر القناة وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السورية أو الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مدنيين في محافظة درعا، واستهداف إحدى القرى بقذائف مدفعية، بالتزامن مع تحليق طيران حربي في أجواء المنطقة.

وتشهد سوريا منذ أشهر تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية، شملت عمليات دهم وتفتيش لمنازل مدنيين وإقامة حواجز واعتقالات.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، واحتلال المنطقة السورية العازلة.

