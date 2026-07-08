قوات توغلت بمنطقة وادي الرقاد قبل انسحابها، غداة دعوة الشرع إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة

سوريا.. توغل إسرائيلي وإطلاق نار في ريف درعا الغربي قوات توغلت بمنطقة وادي الرقاد قبل انسحابها، غداة دعوة الشرع إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

توغلت قوات إسرائيلية، الأربعاء، في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، وأطلقت النار قبل أن تنسحب من المنطقة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن القوات الإسرائيلية توغلت على طريق وادي الرقاد وأطلقت النار قبل الانسحاب، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السوري.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم من إدانة الرئيس السوري أحمد الشرع "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تقوض أمن المنطقة بأسرها"، ودعوته إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في جنوب سوريا.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أساس الاستقرار الحقيقي يفرض التزامًا دوليًا بإلزام إسرائيل بالعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب الكامل من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024".

وتشهد مناطق جنوبي سوريا منذ أشهر توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.



وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.

