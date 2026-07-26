قوة إسرائيلية داهمت منزلا في الصمدانية الغربية، وقصف طال محيط طرنجة، بحسب وسائل إعلام سورية ..

سوريا.. توغلات إسرائيلية في القنيطرة ودرعا واعتقال مدني قوة إسرائيلية داهمت منزلا في الصمدانية الغربية، وقصف طال محيط طرنجة، بحسب وسائل إعلام سورية ..

إسطنبول / الأناضول

توغلت قوات إسرائيلية، الأحد، في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا جنوبي سوريا، واعتقلت مدنيا بعد مداهمة منزل، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط قرية طرنجة، في انتهاك لسيادة البلد العربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوة مؤلفة من عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال توغلت في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي.

وأضافت أن القوة داهمت منزلا واعتقلت مواطنا سوريا، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وفي ريف درعا الغربي، توغلت قوات إسرائيلية فجرا باتجاه قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك، وفق قناة "الإخبارية السورية".

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية على محيط أراضي قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بحسب التلفزيون السوري، دون تفاصيل عن خسائر بشرية أو مادية.

ولم يصدر تعليق إسرائيلي فوري بشأن التوغلات والاعتقال.

وتشهد مناطق جنوب سوريا منذ أشهر توغلات إسرائيلية متكررة، تشمل مداهمة منازل وتفتيشها واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.

وتطالب دمشق بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية، وتؤكد أن الإجراءات التي تتخذها هناك باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، داعية المجتمع الدولي إلى إلزامها بالانسحاب من الجنوب السوري.