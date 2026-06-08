حتى الساعة 23:00 من اليوم الاثنين وتعديل مسار رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مطار حلب إثر التطورات الإقليمية..

سوريا.. تمديد إغلاق الأجواء الجنوبية وتعليق رحلات مطار دمشق حتى الساعة 23:00 من اليوم الاثنين وتعديل مسار رحلات الخطوط الجوية السورية إلى مطار حلب إثر التطورات الإقليمية..

ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، تمديد إغلاق الممرات الجوية الجنوبية، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق، حتى مساء الاثنين، إثر التطورات الإقليمية الأخيرة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تعلن تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 23:00 من اليوم الاثنين".

وأضافت: "يأتي هذا التمديد في ضوء المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وتقييمها من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن الجوي وفق المعايير الدولية المعتمدة".

فيما أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية تعديل مسار رحلاتها إلى مطار حلب شمالي البلاد.

ووفق ما أوردته قناة "الإخبارية السورية"، فقد أفادت المؤسسة أن "الإغلاق المؤقت للممرات الجوية الجنوبية في الجمهورية العربية السورية حرصا على سلامة المسافرين في ظل الوضع الأمني الراهن".

وأشارت إلى تعديل مسار رحلة دمشق - دبي لتصبح حلب - دبي ورحلة جدة - دمشق لتصبح جدة - حلب والمقررتين بتاريخ 8 يونيو/ حزيران الجاري".

وأوضحت أنها " تتابع المستجدات والتقييمات التشغيلية بشكل مستمر وسيتم إبلاغ المسافرين بأي تحديثات أو تغييرات تطرأ على الرحلات والحجوزات وفقاً للتطورات الراهنة".

ومساء الأحد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إغلاقا مؤقتا للممرات الجوية الجنوبية للبلاد، وتعليق عمليات مطار دمشق الدولي "في ضوء التطورات الأخيرة" بعد هجوم صاروخي إيراني تجاه إسرائيل.

وقالت الهيئة إنها تعلن "إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 11:00 (بالتوقيت المحلي) من صباح يوم الاثنين".

ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا مساء الأحد بشنها غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد تنفيذ موجات من هجمات صاروخية على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.