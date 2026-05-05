سوريا تفتتح منفذ "جسر قمار" مع لبنان لتعزيز حركة التنقل

ليث الجنيدي / الأناضول

افتتحت السلطات السورية، الثلاثاء، منفذ "جسر قمار" الحدودي بريف حمص وسط البلاد، ليدخل الخدمة معبرا رسميا سابعا مع لبنان، بهدف تعزيز حركة التنقل بين البلدين.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تفتتح منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان بهدف تعزيز حركة التنقل بين البلدين".

ويأتي تدشين هذا المنفذ لتخفيف الضغط عن معابر الشمال، لا سيما وسط الصعوبات التي يواجهها معبر "جديدة يابوس - المصنع"، الشريان الرئيسي الواصل بين دمشق وبيروت، جراء تضرر الطريق الدولي نتيجة الأحداث العسكرية الأخيرة.

وتصبح خريطة المنافذ الرسمية السبعة بين البلدين كالآتي: جديدة يابوس - المصنع، الدبوسية - العبودية، تلكلخ - البقيعة، العريضة - العريضة، جوسية - القاع، وصولا إلى معبري مطربا - مطربا وجسر قمار - وادي خالد.

وبينما تعمل معابر الشمال والساحل بشكل منتظم، لا تزال التحديات الأمنية والميدانية تفرض قيودا على معبري "المصنع" و"جوسية" جراء الأوضاع العسكرية الراهنة، ما يجعل المنفذ الجديد متنفسا إضافيا لتعزيز الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الجانبين.