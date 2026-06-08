عقب إغلاق وتوقف دام لساعات، وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني السوري...

سوريا تعيد فتح الممرات الجوية الجنوبية واستئناف العمليات بمطار دمشق عقب إغلاق وتوقف دام لساعات، وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني السوري...

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، الاثنين، إعادة فتح الممرات الجوية الجنوبية واستئناف العمل بمطار دمشق الدولي، بعد توقف دام لساعات إثر التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل.

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تعلن انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية، وإعادة فتحها أمام حركة الملاحة الجوية اعتبارا من الساعة 16:00 من اليوم (الاثنين)".

وأضافت: "كما تستأنف العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي اعتباراً من التوقيت ذاته".

وبينت أن القرار جاء "بعد المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية وإجراء التقييمات الفنية اللازمة من قبل اللجنة المختصة بإدارة المخاطر"، وفق البيان.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار "يأتي في ضوء تحسن الظروف التشغيلية وتوافر المتطلبات اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الهيئة تمديد إغلاق الممرات الجوية الجنوبية، واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق، حتى مساء الاثنين، إثر التطورات الإقليمية الأخيرة.

ومساء الأحد، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إغلاقا مؤقتا للممرات الجوية الجنوبية، وتعليق عمليات مطار دمشق الدولي "في ضوء التطورات الأخيرة" بعد هجوم صاروخي إيراني تجاه إسرائيل.

وقالت الهيئة إنها تعلن "إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 23:00 (بالتوقيت المحلي) من مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 11:00 (بالتوقيت المحلي) من صباح يوم الاثنين".

ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا، مساء الأحد، بشنها غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد تنفيذ موجات من هجمات صاروخية على إسرائيل التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غرب ووسط إيران.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.