سوريا.. تحييد مهاجم استهدف مقرا أمنيا بالرقة وآخر يفجر نفسه

ليث الجنيدي / الأناضول



أعلن مصدر أمني سوري، الاثنين، تحييد مهاجم استهدف مقرا أمنيا في محافظة الرقة شمال شرقي البلاد، فيما فجر مهاجم آخر نفسه.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: "إثر هجوم استهدف أحد المقرات الأمنية في مدينة الرقة، تمكنت قوات الأمن من تحييد أحد المهاجمين، فيما أقدم الآخر على تفجير نفسه بعد محاصرته".

ولم يشر المصدر الأمني إلى طبيعة الهجوم أو انتماءات المهاجمين، إلا أن السلطات السورية أحبطت سابقا عمليات مشابهة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتشهد بعض المناطق السورية بين الحين والآخر حوادث أمنية مرتبطة بنشاط مسلحين مجهولين، فيما تؤكد السلطات سعيها إلى تعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع في مختلف المحافظات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة في 2014.