- بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، وفق بيان لوزارة الداخلية. - الجيش العراقي أكد أنه سينسق مع سوريا لمحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة

سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود مع العراق وبغداد تتحرى - بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، وفق بيان لوزارة الداخلية. - الجيش العراقي أكد أنه سينسق مع سوريا لمحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعلنت سوريا، الخميس، إحباط محاولة تهريب شحنة من "الأسلحة النوعية والصواريخ" عبر الحدود السورية - العراقية لصالح "حزب الله" في لبنان، فيما أكدت بغداد التنسيق مع دمشق لمعرفة تفاصيل العملية ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان، إن الوحدات المختصة "أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية – العراقية، وضبطتها قبل إدخالها إلى داخل الأراضي السورية".

وأضافت: "جاءت العملية بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش".

وبينت أن عملية التفتيش أسفرت عن "ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجّهة مضادّة للدروع، وطائرات مسيّرة".

وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية "أثبتت استنادًا إلى الأدلة والقرائن التي جُمعت خلال العملية، أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية".

وأردفت أن "التحقيقات تتواصل لكشف جميع ملابسات القضية، وتحديد جميع المتورطين فيها، والشبكات المرتبطة بها".

وأكدت الوزارة على أن "حماية الحدود وصَون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها".

كما شددت على أنها "لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممرًّا أو منطلقًا لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو دول الجوار".

من جهته، أعلن العراق، أنه "تم تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة والمختصين للوقوف على تفاصيل هذا الموضوع بالكامل".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي أنه "سيتم التنسيق مع الجانب السوري لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ومحاسبة المقصرين بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار الحدود المشتركة، ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني".

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في الوزارة كشفه عن ضبط الشحنة، وأن التحقيقات الأولية "أثبتت أنها كانت معدّة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح ميليشيا حزب ‏الله الإرهابية".

وحتى الساعة 14:00 ت.غ، لم يصدر أي تعقيب رسمي من الجانب اللبناني أو من "حزب الله" بشأن ما أوردته الوكالة السورية.

وفي 6 يوليو/ تموز الجاري، عقد العراق وسوريا "أول اجتماع حدودي" لبحث آليات تعزيز التنسيق الميداني وتبادل المعلومات وضبط الشريط الحدودي بين البلدين.

ويرتبط العراق وسوريا بثلاثة معابر برية رئيسية، هي ربيعة-اليعربية، والقائم–البوكمال، والوليد–التنف، والتي أعيد افتتاحها وتفعيل نشاطها على فترات متلاحقة عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، بما يمهد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971-2000).