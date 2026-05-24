سوريا.. بدء الاقتراع لانتخابات البرلمان في الحسكة وعين العرب كانت قد أرجئت في هذه الدوائر بسبب ظروف أمنية..

ليث الجنيدي/ الأناضول

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الأحد لانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري في دوائر انتخابية بمحافظتي الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال)، بعد إرجائها إثر تحديات أمنية ميدانية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بفتح صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب عن ‏دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة ودائرة عين العرب في محافظة حلب.

وتم فتح مراكز الاقتراع الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ)، ويستمر إلى الساعة 12 ظهرا (10:00 ت.غ)، ويمكن تمديده ساعة ‏واحدة فقط. في حال عدم تحقق النسبة الدنيا المطلوبة للاقتراع (نصف عدد الناخبين).

وتابعت: "بعد ذلك تُغلق ‏الصناديق بغض النظر عن نسبة المقترعين، ويبدأ فرز الأصوات مباشرة ‏بعد انتهاء الاقتراع، وتعلن النتائج ‏الأولية مباشرة بعد انتهاء عمليات فرز ‏الأصوات".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أُجريت أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعد 24 عاما في الحكم.

وأعلنت لجنة الانتخابات في أغسطس/ آب 2025 تأجيل الاقتراع بمحافظات السويداء (جنوب) والرقة والحسكة (شمال شرق)، بسبب "التحديات الأمنية".

وفي مارس/ آذار، أجريت انتخابات محافظات الرقة، وفاز 4 مرشحين بعد تسجيل نسبة مشاركة تجاوزت 90 بالمئة.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاما إضافيا.

ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.