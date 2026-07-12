العواك نال 99 صوتا من أصل 205 أصوات محتسبة، متقدما على منافسيه مؤيد القبلاوي ومحمد رامز كورج، وفق ما تابعه مراسل الأناضول

سوريا.. انتخاب عبد الحميد العواك رئيسا لأول برلمان في العهد الجديد العواك نال 99 صوتا من أصل 205 أصوات محتسبة، متقدما على منافسيه مؤيد القبلاوي ومحمد رامز كورج، وفق ما تابعه مراسل الأناضول

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

انتخب مجلس الشعب السوري، الأحد، عبد الحميد عقيل العواك، رئيسا له، خلال أولى جلساته منذ الإطاحة بنظام الأسد، في خطوة تؤذن ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد.

وحصل العواك، على 99 صوتا من أصل 205 أصوات جرى احتسابها، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي، و31 صوتا لمحمد رامز كورج، فيما ألغيت ورقة اقتراع بيضاء، وفق ما تابعه مراسل الأناضول.

وينحدر العواك من محافظة الحسكة (شمال شرق)، وشغل سابقا مناصب في السلكين القضائي والأكاديمي، قبل أن يتولى رئاسة لجنة صياغة الإعلان الدستوري المؤقت عقب التحول السياسي الأخير في البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت في العاصمة دمشق أولى جلسات مجلس الشعب (البرلمان) الجديد، بعد أسبوع من إرجاء موعد انعقادها.

وبدأت الجلسة بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين، وفق مراسل الأناضول.

وشهدت الجلسة حضور 206 أعضاء من أصل 210 أعضاء، إذ تغيب ثلاثة أعضاء عن محافظة السويداء (جنوب)، إضافة إلى عضو محافظة إدلب (شمال غرب) محمد كلثوم، الذي توفي منتصف يونيو/حزيران الماضي إثر أزمة قلبية.

وأدى الأعضاء اليمين الدستورية أمام الشرع، قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس، على أن تستكمل الجلسة بانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي.

وبقيت ثلاثة مقاعد شاغرة مخصصة للسويداء، في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة، وما تصفه السلطات السورية بانتهاكات ترتكبها ميليشيا حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل الدروز في البلاد.

في المقابل، ضم الثلث المكمل الذي عيّنه الرئيس الشرع، ممثلين عن المحافظة، هما ليث البلعوس، وصبح البداح، لضمان تمثيلها داخل المجلس، مع بقاء حقها القانوني في استكمال شغل المقاعد الشاغرة في وقت لاحق.

ويأتي انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب بعد أيام من اكتمال تشكيله، إثر إصدار الرئيس السوري المرسوم رقم 143 لعام 2026، المتضمن أسماء جميع الأعضاء، بمن فيهم أعضاء الثلث المكمل الذين عينهم.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت، في 5 يوليو/تموز الجاري، تأجيل انعقاد الجلسة الأولى، التي كانت مقررة في اليوم التالي، إلى موعد يحدد لاحقا، دون بيان أسباب التأجيل.

ويتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، انتخب 140 منهم عبر الهيئات الناخبة في المحافظات السورية، فيما عيّن الرئيس 70 عضوا يشكلون الثلث المكمل، وذلك وفقا لأحكام النظام الانتخابي المؤقت.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، والذي حكم البلاد أكثر من عقدين بين عامي 2000 و2024.