سوريا.. القبض على نائب رئيس الأركان ولواء طيار بعهد النظام المخلوع

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الجمعة، القبض على واصل العويد، نائب رئيس الأركان بعهد النظام المخلوع، واللواء طيار السابق إبراهيم محلا.

وقال خطاب في بيان: "المجرمان اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان، واللواء الطيار إبراهيم محلا، رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية، من رموز النظام الدموي، باتا في قبضتنا الأمنية"، دون تفاصيل أخرى.

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي و10 مايو/ أيار الجاري عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، جلستين علنيتين لمحاكمة العميد بالنظام المخلوع عاطف نجيب، لتورطه بارتكاب جرائم ضد المدنيين في محافظة درعا جنوبي البلاد.

كما حوكم غيابيا خلال الجلستين الرئيس المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر، ووزير الدفاع الأسبق فهد الفريج، وشخصيات أخرى فرت خارج البلاد، دون تحديد موعد الجلسة الثالثة.

وبين الفينة والأخرى، تعلن السلطات السورية القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال سنوات الثورة التي انطلقت في مارس/ آذار 2011 بمدينة درعا جنوبي البلاد، قبل أن يدخل الثوار دمشق ويطيحوا بنظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.