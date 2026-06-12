وزارة الداخلية قالت إن اللواء السابق قيس حسان العبد الرجب متورط في انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في دمشق ودرعا

سوريا.. القبض على معاون مدير أمن الدولة بعهد نظام الأسد وزارة الداخلية قالت إن اللواء السابق قيس حسان العبد الرجب متورط في انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في دمشق ودرعا

ليث الجنيدي / الأناضول

اعتقلت السلطات السورية، الجمعة، اللواء السابق بالنظام المخلوع، قيس حسان العبد الرجب، أحد أبرز المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وقالت الوزارة في بيان إن "إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على قيس حسان العبد الرجب، معاون مدير إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) في عهد النظام البائد، برتبة لواء".

وأضافت أن الموقوف "يعد من أبرز المسؤولين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في حي الحجر الأسود، ومدينتي داريا ومعضمية الشام في ريف دمشق، إضافة إلى عدد من القرى والبلدات في محافظة درعا".

وأوضح البيان أن عملية القبض على الرجب "جاءت بعد متابعة أمنية مستمرة لتحركاته ومحاولاته التواري عن الأنظار والإفلات من الملاحقة القانونية".

وأشار إلى أن "الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص".

وتعمل السلطات السورية منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على ملاحقة مسؤولين وعناصر من النظام السابق متهمين بالتورط في انتهاكات ارتكبت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

