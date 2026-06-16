سوريا.. القبض على مدير مكتب ابن عم بشار الأسد

ليث الجنيدي/ الأناضول



أعلنت السلطات السورية، مساء الاثنين، القبض على وسام عثمان، مدير مكتب يسار الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (شمال غرب) تمكنت من إلقاء القبض ‏على وسام سجيع عثمان، مدير مكتب المجرم يسار الأسد".

وأكدت الوكالة أن عثمان "متورط في ارتكاب انتهاكات وجرائم استهدفت المدنيين العزّل ‏في الساحل السوري".

كما أشارت إلى "ضلوعه في إدارة عمليات التجنيد، ‏وتأمين الدعمين المالي والعسكري خلال الأحداث التي جرت بالساحل ‏في آذار (مارس) 2025، وذلك بدعم وتوجيه من يسار الأسد‎".

وفي مارس 2025، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

في السياق، نقلت "سانا" عن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، قولها إن "عملية إلقاء القبض ‏على المجرم وسام جاءت نتيجة عملية أمنية نوعية استندت إلى سلسلة ‏من الرصد والمتابعة الدقيقة لتحركاته".

وأوضحت القيادة أن العملية "أسفرت عن توقيفه فور دخوله ‏الأراضي السورية (لم تحدد وجهة قدومه) متواريا عن الأنظار، ومحاولا الإفلات من قبضة ‏العدالة حيث جرى توقيفه في منطقة القرداحة (بريف اللاذقية/ مسقط رأس عائلة الأسد)‎".

ولفتت إلى أن "المجرم أُحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات ‏واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقه، وفقا ‏للأصول النافذة‎".

ويُعرف يسار الأسد (وهو ابن طلال الأسد) بأنه أحد قادة ما كان يُعرف بـ"شبيحة" العائلة والمجموعات المسلحة الرديفة للنظام السوري في الساحل.

وأدار لسنوات شبكات نفوذ مالي وعسكري واسعة، واقترن اسمه بانتهاكات واسعة ضد المدنيين.



وفي وقت سابق الاثنين، أعلن متحدث وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة دمشق، أن إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للوزارة، والتي تأسست في مايو/ أيار 2025 تمكنت من اعتقال نحو 6 آلاف عنصر من النظام المخلوع.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).