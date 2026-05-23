سوريا.. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع وزارة الداخلية قالت إن محمد محسن نيوف شغل عدة مناصب بينها قيادة لواء بالحرس الجمهوري

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف، والذي شغل عدة مناصب عسكرية زمن النظام المخلوع، بينها قيادة لواء بالحرس الجمهوري.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "استنادا إلى عمليات رصد ومتابعة دقيقة، نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم محمد محسن نيوف".

وأضافت: "حمل المجرم رتبة لواء في عهد النظام البائد، وتولى عدة مناصب عسكرية وقيادية بارزة، شملت خدمته في الفيلق الثالث، وقيادة الفرقة 18 دبابات، ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020، إضافة إلى قيادته اللواء 105 حرس جمهوري عام 2016".

وأوضحت أنه "أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).