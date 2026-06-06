"انخرط في ميليشيا طائفية إرهابية وأُرسل للقتال في ليبيا ضمن صفوف المرتزقة"، وفق وكالة الأنباء السورية

سوريا.. القبض على عنصر من النظام السابق بتهمة ارتكاب انتهاكات "انخرط في ميليشيا طائفية إرهابية وأُرسل للقتال في ليبيا ضمن صفوف المرتزقة"، وفق وكالة الأنباء السورية

ليث الجنيدي / الأناضول



أعلنت السلطات السورية، السبت، القبض على عنصر يتبع للنظام للمخلوع في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، متهم في سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين والانخراط في أنشطة ميليشيات طائفية وإرهابية.

وأفاد قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب العميد غسان باكير لوكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"إلقاء القبض على أحد عناصر ميليشيات النظام البائد (لم يذكر اسمه)، المتورط في سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين".

وأشار إلى أن "المجرم تنقّل بين عدة تشكيلات عسكرية تابعة للنظام البائد، كما انخرط في ميليشيا طائفية إرهابية، وأُرسل للقتال في ليبيا ضمن صفوف المرتزقة".

وأكد المسؤول الأمني السوري، أن "يد العدالة ستطال كل من تورّط في سفك دماء المدنيين مهما حاول التخفي أو الإفلات من المحاسبة".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.