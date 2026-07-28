سوريا.. القبض على عناصر من "داعش" وضبط أسلحة بحلب وفق ما أوردته قناة "الإخبارية السورية"..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول



أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، القبض على عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة في مدينة حلب وريفها شمالي البلاد.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن قوى الأمن الداخلي نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية مشتركة في حلب وريفها.

وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على عناصر من التنظيم، دون ذكر عددهم، وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة في حلب والباب بريفها الشرقي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، انضمت دمشق إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 ونفذ عمليات ضد التنظيم في سوريا والعراق.