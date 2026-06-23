الداخلية قالت إن يوسف حبيب تولى التفتيش واعتقال ناشطين قبل تسليمهم إلى مجموعات متهمة بتصفية موقوفين..

سوريا.. القبض على عميد سابق متورط بانتهاكات زمن النظام المخلوع الداخلية قالت إن يوسف حبيب تولى التفتيش واعتقال ناشطين قبل تسليمهم إلى مجموعات متهمة بتصفية موقوفين..

دمشق/الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، إلقاء القبض على عميد سابق في الحرس الجمهوري خلال عهد النظام المخلوع، يُدعى يوسف حبيب، على خلفية اتهامه بالتورط في انتهاكات وجرائم بحق مدنيين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وحداتها في محافظة حلب شمالي البلاد ألقت القبض على حبيب، “على خلفية تورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة بحق المدنيين”.

وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت أن حبيب شغل سابقا رتبة مقدم في اللواء 106 التابع للحرس الجمهوري.

وأوضحت أنه كان مسؤولا عن عمليات التفتيش واعتقال الناشطين على الحواجز، قبل تسليمهم إلى اللواء محمد خضور وعناصره.

وحسب الوزارة، كانت مجموعات تابعة لخضور تنفذ عمليات تصفية بحق عدد من الموقوفين داخل مقر اللواء.

وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت تدرج حبيب في عدد من المناصب العسكرية، وصولا إلى توليه قيادة في الحرس الجمهوري بالمنطقة الشرقية مطلع عام 2023.

وقالت إن توقيفه يأتي في إطار جهودها المستمرة لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة بين عامي 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطاحت فصائل سورية بقيادة أحمد الشرع بنظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد منذ عام 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد.