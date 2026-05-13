قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المدعو سعيد شاكوش العميل السابق لدى فرع الأمن السياسي..

سوريا.. القبض على "شاكوش" المتورط بتسليم شباب للنظام المخلوع قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المدعو سعيد شاكوش العميل السابق لدى فرع الأمن السياسي..

ليث الجنيدي/ الأناضول

ألقت السلطات السورية، مساء الأربعاء، القبض على المدعو سعيد شاكوش، العميل السابق لدى فرع الأمن السياسي والمتورط بتسليم شباب للنظام المخلوع.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" أن "قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية (شمال غرب) تلقي القبض على المجرم سعيد شاكوش".

وقالت، إن شاكوش "عميل سابق لدى فرع الأمن السياسي، ومتورط بتسليم عدد من الشباب للأفرع الأمنية بزمن النظام البائد".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).

