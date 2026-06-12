"تضم رفات عدد من شهداء ثوار ‏معارك القلمون الغربي، خلال مواجهات خاضوها ضد ميليشيات ‏النظام البائد"، وفق وزارة الداخلية لوكالة "سانا"..

سوريا.. العثور على مقبرة جماعية بمدينة صيدنايا تعود لـ2014 "تضم رفات عدد من شهداء ثوار ‏معارك القلمون الغربي، خلال مواجهات خاضوها ضد ميليشيات ‏النظام البائد"، وفق وزارة الداخلية لوكالة "سانا"..

عبد السلام فايز / الأناضول



أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، العثور على مقبرة جماعية بمدينة صيدنايا في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد، تعود إلى عام 2014.

وقالت الوزارة لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنها استجابت "بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، ‏لبلاغ عن العثور على مقبرة جماعية في مدينة صيدنايا (بريف دمشق)، تضم رفات عدد من شهداء ثوار ‏معارك القلمون الغربي، وتعود إلى عام 2014، خلال مواجهات خاضوها ضد ميليشيات ‏النظام البائد"، دون تفاصيل بشأن هذه المعارك.

وأوضحت أن "قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول الموقع، بهدف ‏حماية المكان، والحفاظ على الأدلة والمعالم الموجودة فيه، وضمان عدم المساس بالمنطقة إلى ‏حين استكمال الإجراءات اللازمة، وفق الأصول القانونية".‏

وأشارت إلى أن "الفرق المختصة تعمل على اتخاذ التدابير المطلوبة للتعامل مع الموقع، ‏بما يضمن توثيق المعلومات وجمع الأدلة اللازمة، تمهيدا لاستكمال عمليات البحث والتحقيق".‏

وخلال الأشهر الماضية عثرت السلطات السورية على مقابر جماعية في عدة مناطق من ‌‏سوريا، ‌‏‌‏تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا على يد النظام المخلوع ‌‏خلال ‏سنوات ‌‏الثورة (2011- 2024).‏