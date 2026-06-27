سوريا.. العثور على مقبرة جماعية بريف حماة تضم رفاتا يُعتقد أنها لثوار وفق ما أعلنته قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة وسط البلاد..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول



أعلنت السلطات السورية، السبت، العثور على مقبرة جماعية بريف محافظة حماة الشرقي وسط البلاد، تضم رفاتا وبقايا ملابس عسكرية يُعتقد أنها تعود لثوار قضوا خلال فترة حكم النظام المخلوع.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قيادة الأمن الداخلي في حماة قولها، إنه "تم العثور على مقبرة جماعية في قرية كفراع بريف حماة الشرقي".

وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنها تعود لفترة حكم النظام البائد".

وأوضحت أن دوريات من شرطة منطقة صوران تحركت إلى إحدى المزارع في محيط بلدة كفراع، عقب ورود معلومات عن وجود مقبرة في الموقع.

ولفتت إلى أنه عُثر في الموقع على "رفات بشرية مجهولة الهوية تعود إلى عدة أشخاص".

وذكرت قيادة الأمن الداخلي أن العناصر فرضوا طوقا أمنيا حول الموقع فور اكتشافه، بعد العثور على جماجم بشرية وبقايا ملابس عسكرية يُعتقد أنها تعود لـ"ثوار كانوا يقاتلون آنذاك".

وأكدت أنه تم إبلاغ الجهات المختصة، التي حضرت إلى الموقع وباشرت الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة، بما يشمل انتشال الرفات، والعمل على تحديد هويات الضحايا، واستكمال التحقيقات.

وخلال الأشهر الماضية، عثرت السلطات السورية على مقابر جماعية في عدة مناطق من البلاد، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا على يد النظام المخلوع خلال سنوات الثورة بين عامي 2011 و2024.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من نظام عائلة الأسد.