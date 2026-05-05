سوريا.. الشيباني يبحث مع مسؤول سويدي تعزيز التعاون وجهود الإعمار

ليث الجنيدي / الأناضول

بحث وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني مع مسؤول سويدي، الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون وجهود إعادة الإعمار.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان أن الشيباني "استقبل في دمشق المدير العام للشؤون العالمية في وزارة خارجية السويد ميكائيل ليندفال".

وأشارت إلى أنه جرى "بحث مجالات التعاون وأبرز التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسهم في دعم الاستثمار وجهود إعادة الإعمار وتشجيع القطاع الخاص".

ويأتي اللقاء بين الجانبين بعد ساعات من تقارير تحدثت عن صدور حكم قضائي في السويد على مواطن سوري بالسجن المؤبد لإدانته بارتكاب جرائم حرب في بدايات الثورة ضد النظام المخلوع.

وسبق أن تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بـ "تقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة"، مؤكدا الالتزام بـ "العدالة الانتقالية" لضمان محاسبة منتهكي القانون.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أطاح الثوار السوريون بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971-2000).