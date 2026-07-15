سوريا/ الأناضول



بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة، إن اللقاء بحث "سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ولبنان، وتطوير آليات التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قال الشرع في مقابلة أجراها معه الإعلامي اللبناني طوني خليفة عبر قناة المشهد، إن بلاده لا تنوي إلا كل خير للبنانيين، ومستعدة للحوار مع الجميع.

وأشار الشرع، إلى عمق الروابط التي تجمع بلاده بالجارة لبنان، مشيرا إلى تحقيق قفزات في معالجة ملف الطاقة رغم الظروف الصعبة، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على ملفات الكهرباء والمصارف في لبنان.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، زار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبنان، وعقد 8 لقاءات رفيعة المستوى، من بينها اجتماعاته مع الرئيس جوزاف عون، ورئيس وزرائه نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

فيما أثمر لقاؤه مع سلام عن تأكيد متبادل على احترام السيادة، والاتفاق على تشكيل "اللجنة العليا السورية اللبنانية"، كخطوة عملية لدفع المصالح المشتركة.



ويأمل البلدان في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتطوير التنسيق الثنائي على أساس احترام سيادة البلدين والمصالح المشتركة، بما يدعم الاستقرار في المنطقة.

