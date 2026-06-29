سوريا.. السفير التركي يهنئ خالد زعرور بتولي حقيبة الإعلام

دمشق / محمد قره بجق / الأناضول

هنأ سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز، وزير الإعلام السوري خالد زعرور بمناسبة توليه المنصب.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها السفير يلماز الاثنين، لمكتب الوزير السوري في العاصمة دمشق.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن يلماز التقى مع زعرور وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.

وحضر اللقاء كل من مستشار دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بدمشق محمد إحسان أوزدمير، ومدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية علي الرفاعي.

وخلال اللقاء بحث الجانبان قضايا تتعلق بتعزيز قدرات المؤسسات في سوريا الجديدة وضمان التنسيق المؤسسي.

كما تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر حول المشاريع المشتركة ومجالات التعاون الممكنة بين سوريا وتركيا.

وفي مطلع مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (100) لعام 2026 القاضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيرا للإعلام خَلفا لحمزة المصطفى.