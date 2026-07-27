في قرية معرية بريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد، وفق قناة "الإخبارية" السورية..

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على أحياء سكنية بريف درعا في قرية معرية بريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد، وفق قناة "الإخبارية" السورية..

إسطنبول/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أطلقت القوات الإسرائيلية، الاثنين، النار باتجاه أحياء سكنية في قرية معرية بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا، ضمن انتهاكاتها المتواصلة لسيادة البلاد.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، بأن القوات الإسرائيلية المتمركزة في ثكنة "الجزيرة" الواقعة على الأطراف الغربية لقرية معرية، أطلقت النار باتجاه الأحياء السكنية في القرية.

ولم تشر القناة إلى وقوع ضحايا جراء إطلاق النار، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من السلطات السورية بشأنه.

وتشهد مناطق جنوب سوريا منذ أشهر توغلات إسرائيلية متكررة، تشمل مداهمات للمنازل واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية.

وجاء ذلك عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 وسيطرتها على المنطقة العازلة.

وتطالب دمشق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية، مؤكدة أن أي إجراءات تتخذها تل أبيب هناك باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الدولية.