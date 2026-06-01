سوريا.. الأمن يضبط في حمص صواريخ معدة للتهريب إلى لبنان وفق ما أوردته قناة "الإخبارية السورية"..

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت السلطات السورية، الاثنين، ضبط عدد من الصواريخ مخبأة بمدينة حمص وسط البلاد قبل تهريبها إلى لبنان.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إن "قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص تتمكن من توقيف مهرب (لم تذكر هويته)".

وأفاد المصدر بـ"مصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان"، دون تحديد عددها.

وبيّن أن ذلك جرى "إثر مداهمة أمنية نوعية في قرية العامرية بريف تلكلخ".

وأوضح أن العملية "هي الثانية من نوعها، بعد إحباط قوى الأمن الداخلي مؤخرا محاولة سابقة ضُبطت خلالها كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان في تلكلخ، وأُلقي القبض على المتورطين فيها".

وسبق أن أحبطت السلطات السورية عمليات تهريب مماثلة، كانت مرتبطة بـ"حزب الله"، في حين نفى الأخير آنذاك أي علاقة له بتلك العمليات أو الشحنات المضبوطة.

وكان "حزب الله" من الداعمين لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد (2000-2024)، عبر إرسال مقاتلين شاركوا في قمع المحتجين، قبل انسحاب المقاتلين من البلاد باتجاه لبنان تزامنا مع إسقاط النظام.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد.