سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير دمشق إلى 10 قتلى و21 جريحا
في حصيلة نهائية، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية" عن وزارة الصحة ..
Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi
02 يوليو 2026•تحديث: 03 يوليو 2026
photo: source:@AlekhbariahSY/status/2072661554386878514?s=20 / AA
SURIYE
ليث الجنيدي / الأناضول
أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 10 قتلى و21 جريحا، في حصيلة نهائية.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن الوزارة قولها: "10 وفيات و21 إصابة في الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى بمحيط القصر العدلي في دمشق".
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، مساء الخميس، فتح تحقيق في التفجير الذي استهدف المقهى بالعاصمة، وقالت إن حصيلته بلغت 9 قتلى و20 جريحا.
وتعهدت الداخلية بملاحقة منفذي التفجير وتقديمهم إلى العدالة.
ولم تعلن أي جهة، مسؤوليتها عن التفجير، فيما لم تتضح ملابساته بعد.
ويأتي هذا الحادث في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة جاهدة إلى ضبط الأوضاع الأمنية وبسط الاستقرار في العاصمة ومختلف المحافظات.
وتشير القراءات الأمنية إلى وجود جيوب وفلول تابعة للنظام المخلوع تحاول خلق حالة من الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار لعرقلة المرحلة الانتقالية.
فيما تؤكد السلطات السورية استمرارها في ملاحقة هذه الخلايا التخريبية، معلنة إحباط عدة مخططات والقبض على عدد من عناصر تلك الفلول بين الفينة والأخرى، لضمان السلم الأهلي وحماية المدنيين.
[1/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[2/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[3/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[4/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[5/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[6/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[7/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[8/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[9/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[1/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[2/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[3/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[4/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[5/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[6/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[7/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[8/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
[9/9] أعلنت السلطات السورية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق إلى 6 قتلى و22 جريحا.وأفادت وزارة الصحة السورية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بـ"ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير داخل مقهى بمنطقة الحجاز في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا". وقبل ارتفاع الحصيلة، أعلنت الوزارة سقوط 5 قتلى و16 جريحا.
سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير دمشق إلى 10 قتلى و21 جريحا