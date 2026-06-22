وزارة الداخلية قالت إن يوسف أحمد خالد شارك في عمليات عسكرية بالمناطق الثائرة ضد النظام المخلوع..

سوريا.. إلقاء القبض على مطلوب بتهم جرائم حرب وزارة الداخلية قالت إن يوسف أحمد خالد شارك في عمليات عسكرية بالمناطق الثائرة ضد النظام المخلوع..

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، القبض على يوسف أحمد خالد، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال مشاركته في عمليات عسكرية بالمناطق الثائرة ضد النظام المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان: "نفذت قوى الأمن الداخلي عملية أمنية نوعية ومحكمة، ألقت خلالها القبض على يوسف أحمد خالد، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب".

وأضافت أن: "سجلات التحقيق أوضحت مشاركته في عمليات عسكرية إلى جانب النظام البائد ضد المناطق الثائرة، فضلا عن تورطه في إحراق منازل نازحين، وظهر في تسجيلات مرئية بجانب جثث شهداء".

وأوضحت أنه أُحيل إلى القضاء المختص "لنيل عقابه العادل".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ.