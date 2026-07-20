سوريا.. إصابة طفلين بنيران إسرائيلية في درعا وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

‏أُصيب طفلان سوريان، الاثنين، جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار على مدنيين بمحافظة درعا جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بـ"إصابة طفلين بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه مجموعة من المواطنين في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي".

ولم يتبين على الفور، أسباب إطلاق النار ودوافعه، كما لم تعلق السلطات السورية على الحادثة والتي تأتي مع استمرار انتهاك إسرائيل لسيادة البلد العربي.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا، منذ أشهر، توغلات واعتداءات إسرائيلية متكررة، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقالات، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وتصاعدت هذه التحركات عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وإعلان إسرائيل انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وسيطرتها على المنطقة السورية العازلة.