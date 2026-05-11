سوريا.. إسرائيل تقصف أراض زراعية في ريف القنيطرة

ليث الجنيدي/ الأناضول

قصف الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أراض زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا بأكثر من 10 قذائف هاون.

وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أراض زراعية محيطة بقرية طرنجة في ريف القنيطرة بأكثر من 10 قذائف هاون".

ولم تعرف على الفور نتائج القصف أو حجم الخسائر الناجمة عنه، كما لم تصدر السلطات السورية تعليقا رسميا على الحادثة.

ويأتي القصف في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، والتي تكررت خلال الأشهر الأخيرة بشكل شبه يومي في جنوبي البلاد، وشملت حملات دهم وتفتيش للمنازل، ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وتأتي هذه التطورات رغم تصريحات سابقة للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيها إن المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة، بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر.