وزارة الداخلية وصفت العملية في بيان بأنها "إنجاز أمني استثنائي"

سوريا.. إحباط تهريب 25 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة وزارة الداخلية وصفت العملية في بيان بأنها "إنجاز أمني استثنائي"

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، تحقيق إنجاز أمني وصفته بأنه "استثنائي"، عبر إحباط تهريب 25 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة.

وقالت الوزارة في بيان: "إنجاز أمني استثنائي هو الأكبر على المستويين الداخلي والخارجي، سجلته إدارة مكافحة المخدرات، بعد متابعة استمرت عدة أسابيع".

وأشارت إلى أن تلك المتابعة "أسفرت عن إحباط محاولة تهريب ضخمة لـ 25 مليون حبة كبتاغون مخبأة باحترافية داخل أوانٍ فخارية للشحن الخارجي".

وتابعت: "أوقفت الإدارة جميع المتورطين المنتمين للشبكة وإدارة المنشأة"، مرفقة البيان بصور المتورطين وعددهم 6.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم "حجز كافة الوسائل والمعدات اللوجستية المستخدمة في خطوط الإنتاج والتمويه، وإرفاقها بملف القضية، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية".

وأوضحت أن "هذه العملية النوعية تعكس الكفاءة والجاهزية العالية لكوادر إدارة مكافحة المخدرات، في رصد وإحباط المخططات الإجرامية العابرة للحدود، وتجفيف منابع هذه الآفة الخطيرة، صونا للاستقرار الداخلي وحماية للمجتمعات".

ومنذ توليها مقاليد الأمور في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تبذل الإدارة السورية قصارى جهدها من أجل القضاء على آفة المخدرات التي كان يقتات عليها النظام المخلوع، والموالون له.

وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان النظام المخلوع في سوريا مسؤولا عن 80 بالمئة من الإنتاج العالمي لمادة الكبتاغون.