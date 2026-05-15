سموتريتش يتباهى بإقرار حكومته بناء 60 ألف وحدة استيطانية بالضفة خلال ثلاث سنوات، ويدعو نتنياهو إلى اعتماد خطة لـ"محو نهائي" للحدود الفاصلة بين المناطق (أ) و(ب) و (ج) في الضفة

القدس / الأناضول

تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن موافقة الحكومة على بناء 60 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال 3 سنوات، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اعتماد خطة لـ"محو نهائي" للحدود الفاصلة بين مناطق الضفة.

جاء ذلك في تصريحات للوزير، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، أثناء مشاركته في حفل بمدينة القدس الغربية، مساء الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري، حسب ما ذكرت القناة 7 الإسرائيلية الخاصة، الجمعة.

وزعم أن الحكومة منذ بدء ولايتها الحالية في ديسمبر/ كانون الأول 2022، عملت على "تنظيم المستوطنات الجديدة"، مشيرا إلى موافقتها على بناء أكثر من مئة تجمع استيطاني في الضفة الغربية، تشمل حومش وصانور وجانيم وكيديم.

وأشار سموتريتش إلى موافقة الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على بناء 60 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال: "حان الوقت لأن نمحو نهائيا الحدود التي تفصل بين المناطق (ب)، و(أ)، و(ج). لقد عرضتُ خطةً مفصلةً على مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وأدعو رئيس الوزراء إلى اعتمادها".

والضفة الغربية مقسمة، وفق اتفاق أوسلو، إلى 3 أقسام وهي (أ) التي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة، و(ب) التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، و(ج) التي تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية الكاملة وتبلغ مساحتها نحو 60 بالمئة من الضفة.

وفي تقرير حديث لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية في الضفة الغربية 645 حتى نهاية 2025، تشمل 151 مستوطنة و350 بؤرة استيطانية و144 موقعا آخر.

وبحسب معطيات رسمية، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية نحو 778 ألفا و567 مستوطنا حتى نهاية عام 2024، يتركز 42.8 بالمئة منهم في محافظة القدس.

وبشأن الإبادة الإسرائيلية في غزة وحربها على لبنان وإيران، قال سموتريتش: "خضنا حرباً طويلة وشاقة لمدة عامين ونصف، حرباً تُكبّدنا خسائر فادحة، ولكنها تُحقق لنا أيضاً إنجازات عظيمة على جميع جبهات القتال".

وأضاف: "قضينا على (قائد "حماس" يحيى) السنوار، و(زعيم "حماس" إسماعيل) هنية، و(المرشد الأعلى الإيراني علي) خامنئي، و(قائد "حماس" العسكري محمد) الضيف، و(الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله"، مدعيا أن من اعتبرهم أعداء لإسرائيل أصبحوا "أضعف من أي وقت مضى".

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل يوميا خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وهدنة لبنان القائمة حتى 17 مايو/ أيار الجاري، بالتوازي مع توسيع احتلالها لأراض في الجانبين.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2026 تجاوز 73 ألفا و761 فلسطينيا، بينهم 72 ألفا و601 في قطاع غزة و1160 في الضفة الغربية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف آلاف القتلى والجرحى، حسب معطيات رسمية لبنانية.