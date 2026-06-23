سموتريتش: مفاوضات واشنطن وطهران لا تعنينا وسنواصل العمل في لبنان

زين خليل / الأناضول

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن تل أبيب ليست جزءا من مفاوضات واشنطن وطهران، وإنها ستواصل العدوان على لبنان حتى يتم "تفكيك حزب الله كليا"، وليس فقط تخليه عن سلاحه.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مع سموتريتش وهو عضو بالمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت).

وزعم سموتريتش أن "إسرائيل ليست جزءا من محادثات التفاوض مع إيران باختيارها"، مضيفا: "لن نجري محادثات مع الشيطان".

وأضاف: "لسنا طرفا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وهي لا تعنينا شيئا، وسنواصل العمل في لبنان بشكل كامل".

وجدد التأكيد على أن الجيش "لن ينسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، بما في ذلك البوفور (قلعة الشقيف)، طالما كان حزب الله موجودا".

ورهن عملية الانسحاب بـ"تفكيك حزب الله"، قائلا: "لن ننسحب ليس فقط حتى يتخلى حزب الله عن سلاحه، بل يتفكك كليا".

وتابع: "نحن لا نتمنى أن يتجرد (حزب الله) من سلاحه فقط، بل أن يتفكك كليا، وألا يكون جزءا من الحكومة في لبنان، وألا يكون لديه قوة عسكرية تهدد إسرائيل".

يتبع//