عقب أنباء بتوقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل إثر انفجار يعتقد أنه نتيجة هجوم بمسيرة

سلطنة عمان تنفي توقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل عقب أنباء بتوقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل إثر انفجار يعتقد أنه نتيجة هجوم بمسيرة

إسطنبول / الأناضول

نفت وكالة الأنباء العمانية، الجمعة، أنباء توقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل شمال شرقي البلاد إثر هجوم بطائرة مسيرة.

وقالت الوكالة نقلا عن شركة "تنمية نفط عُمان"، إن العمليات بالميناء "مستمرة بشكل طبيعي" دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بتوقف تحميل النفط الخام في ميناء الفحل في سلطنة عمان إثر انفجار يعتقد أنه نتيجة هجوم بمسيرة.

ويعد ميناء الفحل الواقع بالقرب من العاصمة مسقط محطة التصدير الرئيسية والمركز المحوري للعمليات النفطية في عُمان.

وسبق أن تعرض ميناء صلالة بمحافظة ظفار جنوبي السلطنة في 28 مارس/ آذار الماضي إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين ما أسفر عن إصابة شخص، وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة في 8 أبريل/ نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

