سلطان عُمان يبحث مع قاليباف وعراقجي مفاوضات واشنطن وطهران في قصر البركة بمسقط..

إسطنبول/ الأناضول



بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق، الثلاثاء، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

جاء ذلك خلال استقبال السلطان في قصر البركة بالعاصمة مسقط، وفدا إيرانيا على رأسه قاليباف وعراقجي، وفق وكالة الأنباء العمانية.

صورة : Source: @OmanNewsAgency/status/2069338503394283881/AA

وبحسب الوكالة، جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع السلطان إلى إيضاحات الجانب الإيراني حول مختلف مساراتها.

وأعرب السلطان عن دعم عمان للمفاوضات وأمنياته بنجاحها، والتوصل إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا ذات الصلة.

يتبع..