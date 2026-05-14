سلام يصف محادثاته مع الشرع في دمشق بـ"الجيدة" خلال لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس جوزاف عون وفق بيان لرئاسة الجمهورية

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

أطلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، الرئيس جوزاف عون على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا حيث كشف أن محادثاته مع الرئيس أحمد الشرع "كانت جيدة".

كما بحث معه، خلال لقائهما في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، سير المحادثات الجارية مع إسرائيل، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

والسبت، بحث سلام مع الشرع "تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية" في زيارة لدمشق استمرت ساعات، وفق بيان سابق للرئاسة السورية.

وأشار سلام اليوم، إلى أن "المحادثات كانت جيدة وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وسيتواصل الوزراء من البلدين مع بعضهم لتنفيذ المواضيع التي تم البحث فيها".

وتعد هذه الزيارة الثانية لسلام إلى سوريا، بعد أولى أجراها في 14 أبريل/ نيسان 2025.

من جهة أخرى، تطرق عون وسلام إلى بدء جولة المحادثات الثالثة بين لبنان وإسرائيل خلال وقت سابق اليوم، في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.



وكان الجانبان اللبناني والإسرائيلي عقدا جولتي محادثات في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

ومنذ 2 مارس/ آذار الفائت تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 2896 قتيلا و8824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وحسب الخارجية الأمريكية، في بيان الأسبوع الماضي، سيخوض الوفدان اللبناني والإسرائيلي "مناقشات مفصلة تهدف إلى التقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بشكل جوهري الاهتمامات الأساسية للبلدين".

وأضافت أن المناقشات ستضع "إطارا لترتيبات سلام وأمن دائمين، واستعادة سيادة لبنان الكاملة على كامل أراضيه، وترسيم الحدود، وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان".