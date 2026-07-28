خلال لقاءين منفصلين في بيروت مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات..

سلام وبري يبحثان مع غباش أوضاع لبنان والعلاقات مع الإمارات خلال لقاءين منفصلين في بيروت مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات..

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول



بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش أوضاع لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

واستقبل سلام، في مقر الحكومة وسط بيروت، غباش، بحضور السفير الإماراتي لدى لبنان فهد سالم سعيد الكعبي.

وقال سلام إن "مكان لبنان الطبيعي كان وسيبقى في عمقه العربي وبين أشقائه العرب"، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

وأضاف أن ارتباط بلاده بعمقها العربي "كلما كان متينا، تمكّن لبنان من المضي بشكل أسرع في طريق التعافي والازدهار".

وشدد سلام على أن تعميق التعاون العربي يعزز قدرة الدول العربية على تحقيق الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوبها.

كما استقبل بري، في مقره غربي بيروت، غباش، بحضور الكعبي، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بيروت وأبوظبي.

وبحث الجانبان أيضا آفاق التعاون التشريعي بين مجلس النواب اللبناني والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

ويعاني لبنان أوضاعا صعبة للغاية جراء أزمة اقتصادية بدأت قبل سنوات، ثم تفاقمت الأوضاع جراء عدوان إسرائيلي متواصل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، وأسفر عن 4 آلاف و333 قتيلا و12 ألفا و236 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات.

وتواصل إسرائيل يوميا عدوانها على لبنان، رغم اتفاق "صيغة الإطار"، الموقّع بين تل أبيب وبيروت في واشنطن في 26 يونيو/ حزيران الماضي، ضمن مسار تفاوضي مستمر برعاية أمريكية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأراضي سورية، وترفض الانسحاب منها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص على إقامتها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.