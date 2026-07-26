سلام: لبنان يتطلع ليكون شريكا مع العراق في مشاريع المنطقة في منشور لرئيس الوزراء اللبناني عقب لقائه نظيره العراقي علي الزيدي في بغداد..

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول



قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأحد، إن بلاده تتطلع إلى أن تكون شريكا فاعلا مع العراق في مشاريع التكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، في ختام زيارة رسمية أجراها إلى العاصمة العراقية بغداد واستمرت يوما واحدا.

والتقى سلام في بغداد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، على رأس وفد وزاري لبناني وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدّي، ووزير الاتصالات شارل الحاج.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، عن متحدث الحكومة العراقية حيدر العبودي أن اجتماعا موسعا عقد بين الجانبين بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون المشترك.

وكتب سلام في تدوينته: "سررت كثيرا، والوفد الحكومي المُرافق، بزيارة بلاد الرافدين واللقاء في بغداد بفخامة الرئيس نزار آميدي ودولة الرئيس علي الزيدي".

وأضاف: "شددت خلال المباحثات، على أن لبنان ماضٍ بعزم في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة، في مختلف القطاعات، ولاسيما الطاقة والاتصالات والنقل، بما يتيح الاستفادة من الفرص التي تفرضها التحوّلات الراهنة".

ولفت الى أن "التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكّل ركيزة أساسية للقوة والاستقرار والازدهار المشترك، خصوصا إذا قام على رؤية تحقّق المنافع المتبادلة".

وأكد سلام أن "لبنان يتطلّع إلى أن يكون شريكا فاعلا مع العراق في صياغة هذه المشاريع الإقليميّة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويدعم مسارات التنمية والنمو المستدام في بلدينا الشقيقين"، وفقاً للمنشور ذاته.

وتأتي هذه المباحثات امتدادا للتفاهمات السابقة بين بغداد وبيروت؛ حيث وقع البلدان في 11 تموز/ يوليو 2023 اتفاقاً لتزويد لبنان بالوقود العراقي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ضمن جهود ثنائية متواصلة لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في المنطقة.