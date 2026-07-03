قال إن منتخب مصر يملك لاعبين موهوبين معتبر وصوله إلى دور الـ32 و"إن شاء الله إلى دور الـ16" يتناسب مع الإمكانات التي يمتلكها

سفير تركيا لدى القاهرة: نتمنى التوفيق لمصر في المونديال قال إن منتخب مصر يملك لاعبين موهوبين معتبر وصوله إلى دور الـ32 و"إن شاء الله إلى دور الـ16" يتناسب مع الإمكانات التي يمتلكها

القاهرة/ الأناضول

أعرب سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو شن، عن تمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر في كأس العالم لكرة القدم، آملا أن يواصل مشواره ببلوغ دور الـ16، ومشيدا بما يملكه من لاعبين موهوبين وإمكانات كبيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي نصف السنوي للسفارة التركية، الذي عقد مساء الأربعاء، بالقاهرة، وفق بيان للسفارة الخميس.

وقال موطلو شن: "أرغب في البدء بأهم بند في جدول أعمالنا، وهو كأس العالم، وتأهل مصر، كما كنت أتوقع، إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026".

وأضاف أن صعود منتخب مصر إلى هذا الدور "له دلالة تاريخية"، وأنه "يستحق ذلك بجدارة".



واعتبر موطلو شن، أن "وصوله إلى دور الـ32، وإن شاء الله إلى دور الـ16، يتناسب تماما مع الإمكانات التي يملكها".

وتابع: "الشعب التركي، وأنا شخصيا في المقدمة، ندعو لنجاح مصر وندعمها حتى النهاية، ونتمنى لها التوفيق، وعندما تفوز مصر على أستراليا سنحتفل جميعا معا".

وأعرب السفير التركي عن ثقته بقدرة المنتخب المصري على التسجيل، قائلا: "منتخب مصر يملك لاعبين موهوبين وأقوياء جدا سيسجلون الأهداف، وأنا واثق من ذلك؛ لديهم محمد صلاح وإمام عاشور ولاعبون متميزون آخرون".



وبشأن القضايا الإقليمية، قال السفير التركي إن تركيا ومصر تواصلان "تعزيز التشاور والتنسيق بشكل وثيق" في ملفات إقليمية، ولا سيما فلسطين وليبيا والسودان وإيران.

وأضاف أن "التعاون الأمني والعلاقات العسكرية بين تركيا ومصر يسيران بشكل جيد جدا".

وأكد موطلو شن، أن "الجيش المصري سيظل ضمانة مهمة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".



وأشار إلى أن العلاقات المتنامية بين الجيشين التركي والمصري "ستسهم، بمعنى أوسع، في سلام وأمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره".​​​​​​​