دعا سفير تركيا لدى السودان فاتح يلدز، الجمعة، المجتمع الدولي إلى وقف أنشطة الجهات الخارجية الداعمة لقوات الدعم السريع.

سفير تركيا لدى السودان: يجب وقف مساندة الجهات الخارجية للدعم السريع دعا سفير تركيا لدى السودان فاتح يلدز، الجمعة، المجتمع الدولي إلى وقف أنشطة الجهات الخارجية الداعمة لقوات الدعم السريع.

السودان/ آدم أبو باشال/ الأناضول

سفير تركيا لدى السودان فاتح يلدز في تصريحات للأناضول:

- الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة على مدينة الأُبيّض تبعث على القلق

- السودان بحاجة إلى رجال أعمال أتراك ونحن نشجعهم على استئناف أنشطتهم

- التعاون الأمني بين تركيا والسودان امتداد طبيعي للعلاقات التاريخية والودية بين البلدين



دعا سفير تركيا لدى السودان فاتح يلدز، الجمعة، المجتمع الدولي إلى وقف أنشطة الجهات الخارجية الداعمة لقوات الدعم السريع.

وقال السفير التركي إن الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة على مدينة الأُبيّض، مركز ولاية شمال كردفان جنوبي السودان "تبعث على القلق".



وفي تصريحات للأناضول، أوضح يلدز، أن الهجمات التي نُفذت خلال الأسابيع الأخيرة باستخدام طائرات مسيّرة ووسائل عسكرية أخرى أثرت سلباً على حياة المدنيين في الأُبيّض.

وشدد على أن "المجتمع الدولي لا ينبغي أن يكتفي بالتصريحات فحسب، بل عليه اتخاذ خطوات ملموسة لمنع أنشطة الجهات الخارجية الداعمة لقوات الدعم السريع".

ولفت السفير التركي إلى أن الدعوات الدولية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها.



صورة : AA/AA

وأشار إلى أن تحركات قوات الدعم السريع السابقة زادت من المخاوف بشأن الوضع الراهن.

وشدد يلدز، على أن "الأهم هو وقف أنشطة الجهات الخارجية التي تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وإلا فإن المخاطر لن تقتصر على مدينة الأبيض، بل ستستمر في جميع المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات".

وأكد دعم تركيا لخارطة الطريق التي طرحتها الحكومة السودانية، والهادفة إلى انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها.

وأضاف أن التوصل إلى حل دائم لن يكون ممكناً إلا بانسحاب قوات الدعم السريع، وهو ما يستدعي دوراً أكثر فاعلية من المجتمع الدولي.

- مرحلة إعادة الإعمار في السودان



وبشأن مرحلة إعادة الإعمار في السودان، أوضح يلدز، أن عودة العاصمة الخرطوم إلى سيطرة الحكومة في مارس/ آذار 2025 أسهمت في تسريع عودة السكان وبدء تعافي النشاط الاقتصادي.

وذكر أن عودة المواطنين إلى الخرطوم لا تقل أهمية عن عودة مؤسسات الدولة، لأن تنشيط الحركة الاقتصادية سيعزز عملية العودة والاستقرار.

ولفت السفير التركي إلى أن البنية التحتية في الخرطوم لم تصل بعد إلى المستوى الذي يسمح باستيعاب عدد السكان الذي كانت عليه قبل الحرب.



وأردف أن إعادة الإعمار في السودان ستكون أولوية المرحلة المقبلة.

وأشار يلدز، إلى أهمية عودة المستثمرين الأتراك الذين كانوا ينشطون في السودان قبل الحرب.



وأوضح أن بعض الشركات التركية استأنفت أعمالها منذ مارس 2025، ومن بينها مصنع تركي لإنتاج الإسمنت وألواح الجبس جنوبي الخرطوم.

وأضاف: "السودان بحاجة إلى رجال أعمال أتراك يعرفون البلاد، ونحن نشجعهم على استئناف أنشطتهم".

وذكر يلدز، أن السودان، الذي تبلغ مساحته نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، لا يزال يضم ما بين 35 و40 مليون نسمة رغم النزوح والهجرة، وهؤلاء بحاجة إلى فرص للإنتاج والعمل والتنمية الاقتصادية.

وأكد أن السفارة التركية في الخرطوم والمستشارية التجارية على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين.

وأشار يلدز، إلى أن المؤسسات التركية تواصل وجودها في السودان.



صورة : AA/AA

وأوضح أن مصرف "زراعات" التشاركي التركي بدأ ممارسة أنشطته في مدينة بورتسودان (شرق).



ولفت إلى أن تركيا تواصل الحفاظ على علاقاتها مع السودان التي كانت قائمة قبل الحرب، وتشارك السودانيين رؤيتها لإعادة إعمار البلاد.

- النشاط الاقتصادي ممكن في العديد من مناطق السودان



وقال يلدز، إنه رغم استمرار الاشتباكات في بعض مناطق السودان، إلا أنه يمكن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في أجزاء واسعة من البلاد.



وأضاف أنهم يرون أنه لا توجد عقبات جدية أمام الاستثمار، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.

وذكر السفير أن نشاط تركيا لا يقتصر على التمثيل الدبلوماسي عبر سفارتها فحسب، بل أيضاً من خلال عدد من مؤسساتها المختلفة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الخطوط الجوية التركية، ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) ومصرف "زراعات" التشاركي، يواصلون أنشطتهم في السودان.

- التعاون الأمني مسار طبيعي



وتطرق يلدز، إلى التعاون الأمني الذي شهد تطوراً في الفترة الأخيرة بين تركيا والسودان، معتبراً أنه امتداد طبيعي للعلاقات التاريخية والودية بين البلدين.

وأكد أن تركيا تتعاون مع الحكومة الشرعية في السودان.



وقال يلدز: "من الطبيعي للغاية أن تعمل تركيا على تطوير علاقاتها الأمنية مع دولة صديقة مثل السودان في أوقات الشدة".

وتابع: "نأمل ألا تقتصر هذه العلاقات مستقبلاً على جانب التوريد فحسب، بل أن تكتسب طابعاً أكثر استراتيجية".

ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا بسبب خلافات بشأن دمج القوة شبه العسكرية في المؤسسة العسكرية.

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين السودانيين، فيما تصنفها الأمم المتحدة ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية وأكبر أزمات النزوح والجوع في العالم.

وتسيطر "الدعم السريع" على مناطق واسعة في إقليم دارفور (غرب)، فيما يفرض الجيش نفوذه على معظم الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.