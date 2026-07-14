سفير القاهرة بأنقرة: شراكتنا مع تركيا تستند لروابط تاريخية وثقافية - السفير وائل بدوي شدد على استمرار التنسيق بين القاهرة وأنقرة بشأن القضايا الإقليمية والدولية

أنقرة / الأناضول

- وزير التجارة التركي عمر بولاط: حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار خلال عام 2025

قال سفير القاهرة لدى أنقرة وائل بدوي إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا تستند إلى روابط تاريخية وثقافية.

جاء ذلك خلال كلمته في السفارة المصرية بأنقرة في فعالية بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 يوليو/ تموز (التي أنهت الحكم الملكي في البلاد عام 1952)، الاثنين، بحضور وزير التجارة التركي عمر بولاط، ونائب وزير الخارجية حجي علي أوزال، إلى جانب مسؤولين ودبلوماسيين وشخصيات أخرى.

وفي مستهل كلمته، هنأ السفير بدوي الحكومة والشعب التركي على نجاح استضافة قمة الناتو التي عقدت في أنقرة يومي 7 و8 يوليو الجاري، واصفا تنظيمها بأنه كان "احترافيا جدا".

وأكد بدوي أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا تستند إلى روابط تاريخية وثقافية وتجارية وإنسانية ممتدة.

وأشار إلى أن عام 2025 شهد الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما مثل فرصة لتعزيز التعاون والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

ولفت بدوي إلى أن التعاون بين البلدين يشمل قطاعات استراتيجية عديدة، منها الدفاع والصناعات العسكرية، والإنشاءات، والسياحة، والصحة، والنقل، والطاقة، والتعدين، والروابط الجوية والبحرية.

وشدد على استمرار التنسيق بين القاهرة وأنقرة بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين إيران وإسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط أن العلاقات التركية المصرية تشهد تطورا متسارعا بفضل التواصل السياسي المكثف والزيارات رفيعة المستوى.

وذكر بولاط أن اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة رئيسي البلدين عامي 2024 و2026 أسفرت عن قرارات مهمة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح أن مصر ما زالت أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار خلال عام 2025.

وأكد أن البلدين يواصلان العمل لتحقيق الهدف الذي حدده رئيسا البلدين، والمتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنويا.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح بولاط أن استثمارات الشركات التركية في مصر تُقدر بنحو 4 مليارات دولار، وأسهمت في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

وشدد الوزير التركي على أهمية استمرار التنسيق بين أنقرة والقاهرة بشأن القضايا الإقليمية، وعلى أن التعاون بين البلدين سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.